2021/01/12 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني، في واشنطن، مع إعلان وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف الإثنين استقالته في خطوة مفاجئة.ويغادر وولف منصبه بعد خمسة أيام … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب التحقيقات الفدرالي في وثيقة داخلية يحذر من تظاهرات مسلحة لانصار ترامب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب التحقيقات الفدرالي في وثيقة داخلية يحذر من تظاهرات مسلحة لانصار ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).