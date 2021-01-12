حقيقة حضور الجماهير في مواجهة العراق والكويت بالبصرة

2021/01/12 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغدادكشفت وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تواجد الجماهير على المدرجات في مباراة العراق والكويت المقرر اقامتها على ملعب البصرة الدولي.

وقال مدير دائرة الاعلام والعلاقات في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة من اجل تنظيم مباراة الكويت واستقبال وفد الاتحاد الخليجي، تكثف من جلساتها اليومية تحضيراً للمباراة”.

واضاف ان “المباراة ستقام من دون حضور جماهيري، لكن استعداداتنا تتواصل وكان الجماهير ستحضر في المباراة، كونها ستكون اختباراً لتنظيم خليجي 25”.

يذكر ان العراق سيواجه الكويت ودياً في السابع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي.



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