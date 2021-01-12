2021/01/12 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: انتخاب القاضي عباس فرحان رئيساً للادارة الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: انتخاب القاضي عباس فرحان رئيساً للادارة الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: انتخاب القاضي عباس فرحان رئيساً للادارة الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).