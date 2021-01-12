الشرطة توضح مدة غياب أمجد عطوان

2021/01/12 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}كشف الجهاز الفني للشرطة عن مدة غياب اللاعب الدولي أمجد عطوان إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام النفط في الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

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