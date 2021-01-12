الاطاحة بعنصري عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد

2021/01/12 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم ومتهمة ينتمون لعصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في العاصمة بغداد.

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