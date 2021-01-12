الأفتراء على منظمة التحرير الفلسطينية - إبراهيم ابراش

2021/01/12 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش وكأنه لا يكفي أن تل ابيب وواشنطن تناصبان العداء لمنظمة التحرير الفلسطينية وتصنفانها كمنظمة إرهابية، ولا يكفي أن يعاديها ويرفضها أيضاً البعض الإسلاموي من منطلق أن المنظمة تعبر عن مشروع وطني بينما فلسطين بالنسبة لهم وقف إسلامي وملك للأمة الإسلامية وبالتالي فأصحاب (المشروع الإسلامي) أولى بتمثيل الشعب الفلسطيني وكل الشعوب الإسلامية!، وكأنه لا يكفي أيضا التهميش الذي تعرضت له من طرف أصحابها عندما تم إعل ......





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