اندونيسيا تسابق الزمن لرفع بقايا الطائرة المتحطمة والتعرف على هوية الضحايا

2021/01/12 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الغطاسون الثلاثاء سباقاً مع الزمن لرفع بقايا طائرة البوينغ التي تحطمت قبالة سواحل اندونيسيا من المياه بعد التعرف على هوية أول ضحايا الحادث.تمت تعبئة حوالى 3600 شخص لانتشال أشلاء 62 شخصا كانوا على متنها وكذلك رفع قطع الطائرة … Readmore

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