الإطاحة بعصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد

2021/01/12 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم ومتهمة ينتمون لعصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في بغدادوذكر بيان للوكالة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “من خلال ورود شكوى من قبل احد المواطنين بأبتزازه من قبل عصابة تمارس الابتزاز الالكتروني وطلب منه مبلغ مقداره (٢٠ ) الف دولار امريكي ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية”.وأضاف البيان انه “بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على ( متهم و متهمة) من تلك العصابة في احدى مناطق العاصمة بغداد والذي اعترفا قيامهما بالجرم أعلاه”.



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