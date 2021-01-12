القبض على رجل وامرأة ينتميان لعصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد

2021/01/12 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالفات الانتخابيةلتحالفات والتفاهمات، التي تحدث بعد الانتخابات علامات مشروعة حول مدى استناد هذه التحالفات الى محددات وأبعاد ستراتيجية ترتكز على قيم ومبادئ وتوجهات متقاسمة

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