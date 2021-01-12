بعد انخفاض مستمر.. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة

2021/01/12 | 12:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 1.18%.

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.18% لتصل الى 13 مليون 596 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 11 مليون و625 ألف دولار.

وأضاف؛ أن المبيعات توزعت بواقع 13 الف و496 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما تم بيع 100 ألف دولار بشكل نقدي.

وقامت ستة مصارف بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ومصرفا واحدا لتلبية الطلبات النقدية.

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