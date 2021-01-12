طلبوا 20 ألف دولار.. القبض على متهم ومتهمة بالابتزاز الالكتروني

2021/01/12 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على متهم ومتهمة ضمن عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2021) إنه "من خلال ورود شكوى من قبل احد المواطنين بابتزازه من قبل عصابة تمارس الابتزاز الالكتروني وطلب منه مبلغ مقداره (٢٠) ألف دولار أمريكي وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد ألاستخباري ومقاطعة المعلومات".

وأضاف البيان، " تم إلقاء القبض على (متهم و متهمة) من تلك العصابة في إحدى مناطق العاصمة بغداد والذي اعترفا قيامهما بالجرم أعلاه".

وأكدت الوكالة على " تسليمهم بموجب وصل استلام أصولي إلى جهة الاختصاص".

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