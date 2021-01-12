التربية تمنح طلبة الدور الثالث 15 درجة للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2021/01/12 | 12:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، منحها طلبة الدور الثالث 15 درجة اسوة بطلبة الدور الثاني في الصفين السادس الابتدائي و الثالث المتوسط.وقالت الوزارة في بيان، تلقته /المعلومة/، أنه “وجهت جميع مديرياتها في المحافظات كافة معاملة طلبة الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في امتحانات الدور الثالث بخصوص اضافة درجات القرار للعام الدراسي 2019-2020 معاملة الدور الثاني” .واضافت، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة في المحافظات كافة باضافة (15) درجة لكل مادة حسب المعالجات التي منحت لطلبة الدور الثانية للمرحلتين المنتهيتين”.



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