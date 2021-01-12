اللجنة المالية النيابية تجتمع مع رئاسة الوزراء لمناقشة الملاحظات حول فقرات موازنة 2021

2021/01/12 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي مطلع، الثلاثاء، عن عقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا مع رئاسة الوزراء، لمناقشة الملاحظات التي قدمّها نواب على مواد وفقرات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.وبين المصدر في حديث: ان “اللجنة المالية عقدت اجتماعا مع رئاسة الحكومة في … Readmore

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