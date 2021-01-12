التخطيط: عدد سكان العراق تجاوز الـ 40 مليوناً.. وتكشف نسب الرجال والنساء

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن ان عدد سكان العراق، لعام ٢٠٢٠، بلغ (٤٠) مليونًا و(١٥٠) الف نسمة، موزعين بواقع (٥٠،٥٠٪؜) للرجال و(٤٩،٥٪؜) للنساء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، ان عدد تحديد عدد سكان العراق، جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير الاحصائية العالمية، مضيفا ان نسبة النمو السنوية للسكان في عام ٢٠٢٠، بلغت (٢،٦٪؜).

وفيما يتعلق بالفئات العمرية للسكان، بين المتحدث، ان فئة النشطين اقتصاديا، وهم السكان في سن العمل من (١٥-٦٤) سنة، كانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، اذ بلغت (٥٦،٥٪؜) من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر (صفر-١٤ سنة) التي شكلت (٤٠،٤٪؜) من مجموع سكان العراق، فيما كانت نسبة سكان كبار السن (٦٥ سنة) فما فوق، هي الأقل بين الفئات العمرية، اذ سجلت مانسبته (٣،١٪؜) فقط

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اعلام وزارة التخطيط

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