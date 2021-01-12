قصف في كركوك يحول ارهابيين لإشلاء ويدمر وكراً يضم ملابس نسائية

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ طيران التحالف الدولي لضربتين جويتين ضد عصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك.

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