بعثة الاتحاد الأوروبي: غسيل الأموال في العراق مقلق للغاية

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد من التقارير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في العراق مشيرة الى انها مقلقة للغاية، وأكدت البعثة أن الاستقرار في العراق شرط أساس للسلام والاستقرار بالمنطقة.

وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، مارتن هوت، في تصريح أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.

مبينا انه من أجل شطب العراق من هذه القائمة، يجب على السلطات العراقية أن تتصدى بفعالية لأوجه القصور المحددة في منظومته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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