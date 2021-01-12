شركتا “الحديد والصلب” والفولاذية تتنازعان على السكراب في وزارة الصناعة

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتنازع شركتا الحديد والصلب والفولاذية التابعتان لوزارة الصناعة والمعادن بشأن الأحقية بعائديه كميات كبيرة من السكراب في موقعي الطارمية وأبي غريب.

رئيس لجنة الصناعة الفرعية، وعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي اللامي، أوضح أن كتاباً رسمياً صدر من قبل وزارة الصناعة والمعادن، يقضي بتسليم موقعي أبو غريب والطارمية إلى شركة الصناعات الفولاذية التابعة للوزارة، وتم عرض الطلب على مجلس إدارة شركة الحديد والصلب التي رفضت بالإجماع تسليم هذين الموقعين.

وبين اللامي، أن شركة الصناعات الفولاذية وقعت عقد شراكة بأسعار مخفضة مع شركة أهلية على بيع خمسمئة ألف طن من السكراب الى شركة أخرى، علماً أن هناك كتب مخاطبات توضح أن شركة الصناعات الفولاذية ليست بحاجة الى هذه الكمية الهائلة، لذا تحيط هذه الصفقة شبهات فساد.

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