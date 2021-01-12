الأمانة العامة لمجلس الوزراء: توقف العمل بأكثر من 6000 مشروع منذ2014

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، ان العمل توقف بأكثر من ستة الاف مشروع منذ عام الفين وأربعة عشر بقرار من مجلس الوزراء.

واكد مجيد ان بعض تلك المشاريع اصابها الاندثار وبعض المشكلات الفنية وتحتاج الى تدخل حكومي لإعادة العمل بها.

مبينا ان التوجه الحكومي سيكون الى المشاريع التي بلغت نسب انجاز بين سبعين الى ثمانين بالمئة والتي تشكل الغالبية منها، في حين ستؤجل المشاريع التي تبلغ نسب انجازها بين عشرة الى عشرين بالمئة والتي تحتاج الى اموال طائلة لاستكمالها.

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