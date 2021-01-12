2021/01/12 | 12:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير سابق يكشف معلومات "مفجعة" عن مطالبة إسرائيل لتونس بتعويضات ضخمة تفوق ميزانية البلاد! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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