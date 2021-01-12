التخطيط تعلن تجاوز سكان العراق 40 مليوناً خلال 2020

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، أن عدد سكان العراق لعام 2020 قد بلغ 40 مليونًا و150 ألف نسمة.

يتبع..........

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