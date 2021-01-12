التربية تقرر منح 15 درجة لطلبة الدور الثالث في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، منح طلبة الدور الثالث 15 درجة أسوة بطلبة الدور الثاني في الصفين (السادس الابتدائي والثالث المتوسط).

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة التربية وجهت جميع مديرياتها في كافة المحافظات معاملة طلبة الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في امتحانات الدور الثالث بخصوص إضافة درجات القرار للعام الدراسي 2019-2020 معاملة الدور الثاني".

وأشار البيان إلى أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة في كافة المحافظات بإضافة (15) درجة لكل مادة حسب المعالجات التي منحت لطلبة الدور الثانية للمرحلتين المنتهيتين".

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