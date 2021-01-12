إيران تعلق بشأن العقوبات الأمريكية على وفالح الفیاض

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلقت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، على الإجراء الأمريكي الأخير ضد جماعة “أنصار الله” اليمنية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: “من غير المرجح أن تترك الإدارة الأمريكية المفلسة إرثا آخر في الأيام الاخيرة.هذه الإجراءات مدانة.الإجراء الأمريكي ضد أنصار الله وفالح …

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