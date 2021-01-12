وزير الطاقة الايراني: تأمل تنفيذ إتفاق بين روحاني والكاظمي

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعرب وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان يوم الثلاثاء عن أمله بأن يتم تنفيذ ما تمخضت عنه تبادل زيارتين رسميتين بين رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل افتتاح الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق .وقال الوزير انه وبعد ست …

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