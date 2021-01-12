انخفاض أسعار النفط.. لهذا السبب

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلا هذه الخسائر يحد منها وعود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتحفيز كبير للاقتصاد في بلاده، والتخفيضات السعودية وتراجع مستمر في المخزونات الامريكية.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.20٪، إلى 55.55 دولارًا للبرميل …

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