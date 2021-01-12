التربية تمنح طلبة الدور الثالث 15 درجة اسوة بطلبة الدور الثاني للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجهت وزارة التربية جميع مديرياتها في المحافظات كافة معاملة طلبة الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في امتحانات الدور الثالث بخصوص اضافة درجات القرار للعام الدراسي 2019-2020 معاملة الدور الثاني .وقال المكتب الاعلامي في بيان ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة في المحافظات كافة باضافة (15) درجة لكل مادة حسب المعالجات التي منحت لطلبة الدور الثاني للمرحلتين المنتهيتين "./انتهى2

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