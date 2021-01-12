أمطار وثلوج في العراق.. تعرف على التفاصيل والموعد

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد....

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