بعد مقتل شرطي.. الناصرية تناشد رئيس الوزراء العراقي

2021/01/12 | 12:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الناصرية جنوبي العراق صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية اعتقالِ ناشط في الحراك الشعبي....

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