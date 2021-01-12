التربية تمنح طلبة الدور الثالث 15 درجة لجميع المراحل النهائية

2021/01/12 | 12:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء منح طلبة الدور الثالث 15 درجة أسوة بطلبة الدور الثاني في الصفين (السادس الابتدائي والثالث المتوسط).

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن “وزارة التربية وجهت جميع مديرياتها في كافة المحافظات معاملة طلبة الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في امتحانات الدور الثالث بخصوص إضافة درجات القرار للعام الدراسي 2019-2020 معاملة الدور الثاني”.

وأشار البيان إلى أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة في كافة المحافظات بإضافة (15) درجة لكل مادة حسب المعالجات التي منحت لطلبة الدور الثانية للمرحلتين المنتهيتين”.

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