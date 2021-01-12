المانيا تتحمل أيضا المسؤولية عن الفرار والإرهاب /باتريك ديكمان - مثنى صلاح الدين محمود

2021/01/12 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مثنى_صلاح_الدين_محمود باتريك ديكمان*ترجمة عن الالمانية: مثنى صلاح الدين محموديهرب الناس في جميع أنحاء العالم من الحرب والقنابل والإرهاب – المانيا تتحمل قسطاً من المسؤولية عن ذلك.



لذا يجب علينا الالتزام بدعم اللاجئين.ان أوروبا عبارة عن زجاجة كبيرة بسدادة صغيرة جدًا.



اذ نحاول إغلاق طرق الهروب منذ سنوات، وما التعامل مع تركيا وانظمة مشبوهة في شمال إفريقيا وتعزيز الأمن الحدودي أو منع الإنقاذ البحري في البحر الأب ......





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