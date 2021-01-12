الأنبياء المؤسسون - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/01/12 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي يقال أن الآلهة تتصف بخصائص تحتكرها لنفسها ولا تخص بها أحداً من العالمين.



ومن أخص هذه الخصائص خاصية الكلام.



الآلهة كافة وعبر العصور تتكلم مع بطانتها وخدامها من ملائكة وشياطين وجان وخلافه، وكذلك مع البشر عبر رسائل تخص بها وكلاء معينين، نسميهم في لغتنا الأنبياء والمرسلين.



هكذا الآلهة تتكلم مثل البشر، بل ومع البشر أنفسهم في تواصل لا ينقطع.



لكن، أين مكمن التفرد الإلهي إذا كانت الآلهة تتكلم مثل البشر مع ......





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