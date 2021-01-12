ابتدائية ومتوسطة.. التربية تمنح طلبة الدور الثالث 15 درجة للمراحل المنتهية

2021/01/12 | 13:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت بمعاملتهم معاملة الدور الثاني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، إضافة 15 درجة لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط، الذين أدوا امتحانات الدور الثالث.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الوزارة وجهت جميع مديرياتها في المحافظات كافة معاملة طلبة الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في امتحانات الدور الثالث بخصوص إضافة درجات القرار للعام الدراسي 2019-2020 معاملة الدور الثاني".

وأضاف أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة في المحافظات كافة بإضافة (15) درجة لكل مادة حسب المعالجات التي منحت لطلبة الدور الثاني للمرحلتين المنتهيتين المذكورتين".

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