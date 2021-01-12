مصر تعلن استئناف حركة الطيران مع قطر

2021/01/12 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس سلطة الطيران المصري، أشرف نوير أن القاهرة رفع مصر الحظر المفروض على شركات الطيران القطرية إلى البلاد وفتح المجال الجوي أمامها.

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