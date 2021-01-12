خورماتو..الأحزاب الكوردستانية تناقش المشاركة في الانتخابات

وقال كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: تم خلال الاجتماع تأكيد اهمية المشاركة في الانتخابات المبكرة في العراق ومواصلة الاجتماعات بين الأحزاب في خورماتو بهدف مناقشة تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة .
وأضح: ان الاجتماع ناقش أغتيال أحد الشباب الكورد في القضاء قبل أيام على أيدي مسلحين مجهولين ومفاتحة الجهات الأمنية لغرض البحث عن الجناة وتقديمهم الى القضاء.
PUKmedia عمر آواره - خورماتو
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