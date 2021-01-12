خورماتو..الأحزاب الكوردستانية تناقش المشاركة في الانتخابات

2021/01/12 | 13:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجتمعت الأحزاب السياسية الكوردستانية، في مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني بقضاء خورماتو لمناقشة كيفية المشاركة في الانتخابات القادمة وأيضا الأوضاع الراهنة في القضاء.

وقال كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: تم خلال الاجتماع تأكيد اهمية المشاركة في الانتخابات المبكرة في العراق ومواصلة الاجتماعات بين الأحزاب في خورماتو بهدف مناقشة تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة .

وأضح: ان الاجتماع ناقش أغتيال أحد الشباب الكورد في القضاء قبل أيام على أيدي مسلحين مجهولين ومفاتحة الجهات الأمنية لغرض البحث عن الجناة وتقديمهم الى القضاء.

PUKmedia عمر آواره - خورماتو

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