2021/01/12 | 13:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 104528 حالة اصابة، 36482 في اربيل و30176 في السليمانية، و34771 في دهوك و3099 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 80940 حالة، 28919 في اربيل و23220 في السليمانية و25846 في دهوك و2955 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3426 حالة، 917 منها في اربيل و1671 في السليمانية و695 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 20162 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6646 في اربيل و5285 في السليمانية و8230 في دهوك و1 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 80 الف حالة اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 80 الف حالة اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).