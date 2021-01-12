في محادثة خاصة.. ترامب يعترف بمسؤوليته عن احداث الكونغرس

2021/01/12 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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الكونغرس

المعلومة/ ترجمة …كشفت قناة سي بي أس نيوز في تقرير لها ، الثلاثاء، ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعترف بانه يتحمل المسؤولية ولو جزئيا عما حصل من شغب في مبنى الكابيتول يوم الاربعاء الماضي .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” هذا الاعتراف من ترامب جاء في مكالمة خاصة مع زعيم الاقلية في مجلس النواب من الحزب الجمهوري كيفن مكارثي الذي كشف عن المحادثة ونقلها الى بقية زملائه من الجمهوريين “.واضاف ان ” العديد من الجمهوريين اكدوا هذه التفاصيل، حيث جاءت المكالمة بين الرئيس وأكبر عضو جمهوري في مجلس النواب في نفس اليوم الذي التقى فيه ترامب وجهًا لوجه في المكتب البيضاوي مع نائب الرئيس بنس لأول مرة منذ الحصار المميت ، حيث سُمع المتظاهرون وهم يهتفون بالمطالبة “بشنق مايك بنس”.وتابع أن ” التواصل يأتي بين الجمهوريين في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب الامريكي للتصويت هذا اليوم على قرار يدعو بنس إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين مع مجلس الوزراء لإقالة الرئيس من منصبه”.وواصل أنه ” إذا لم يفعل مايك بنس والحكومة ذلك ، فمن المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على فقرة لعزل ترامب ، وتحميله مسؤولية تحريض الغوغاء الذين هاجموا مبنى الكابيتول ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص”.واشار زعيم الاقلية كيفن مكارثي الى أن ” مؤتمرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي سينعقد للتوصية باجراءات جديدة للتصدي لأعمال الشغب في مبنى الكابيتول ، بما في ذلك إنشاء لجنة من الحزبين لدراسة الهجوم وإصلاح قانون العد الانتخابي لعام 1887 وصياغة تشريع “لتعزيز ثقة الناخبين في الانتخابات الفيدرالية المستقبلية”.



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