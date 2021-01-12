المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية باقتراع سري وحضور أممي

2021/01/12 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن اختيار عبّاس فرحان حسن، رئيساً للإدارة الانتخابية باقتراع سري وحضور من الأمم المتحدة.

وذكر بيان للناطق باسم المفوضية أن مجلس المفوّضين عقد جلسة استثنائية بحضور جميع أعضاء المجلس، وفريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق بغية اختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثانية.

وأشار إلى فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثانية، وقد رشّح عضوان من أعضاء مجلس المفوّضين لرئاسة الإدارة الانتخابية، وبعد التصويت السريّ حاز عبّاس فرحان حسن ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة.

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