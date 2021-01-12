الانفراد بالصدارة.. هدف اليونايتد في مواجهة بيرنلي

المعلومة/ متابعةيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على منافسه بيرنلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، في المواجهة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، الذي يأتي في الصدارة بنفس الرصيد من النقاط خلال 17 مباراة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز 16 برصيد 16 نقطة.
ومنح ليفربول عدوه اللدود يونايتد فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما تلقى “الريدز” صدمة قوية في ختام مباريات أسبوع الكريسماس أمام ساوثهامبتون 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانت ماري”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من “البريميرليغ”.
وتعد مواجهة اليوم هي البروفة الأخيرة لـ”الشياطين الحمر” قبل القمة النارية التي يخوضها الفريق ضد ليفربول على ملعب “آنفيلد”، الأحد المقبل، في قمة “البريميرليغ”.
ويعود المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، لصفوف مانشستر يونايتد في مواجهة الليلة، حيث كانت مباراة الكأس ضد واتفورد هي الأخيرة في عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات.
في المقابل، خسر بيرنلي واحدة فقط من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، وكانت أمام ليدز يونايتد 1-0، وذلك منذ الخسارة 0-5 أمام مانشستر سيتي في نهاية شباط الماضي.
وتأهل فريق يونايتد مؤخراً إلى دور الـ32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه واتفورد 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.
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