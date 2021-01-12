2021/01/12 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على منافسه بيرنلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، في المواجهة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، الذي يأتي في الصدارة بنفس الرصيد من النقاط خلال 17 مباراة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز 16 برصيد 16 نقطة.

ومنح ليفربول عدوه اللدود يونايتد فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما تلقى “الريدز” صدمة قوية في ختام مباريات أسبوع الكريسماس أمام ساوثهامبتون 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانت ماري”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من “البريميرليغ”.

وتعد مواجهة اليوم هي البروفة الأخيرة لـ”الشياطين الحمر” قبل القمة النارية التي يخوضها الفريق ضد ليفربول على ملعب “آنفيلد”، الأحد المقبل، في قمة “البريميرليغ”.

ويعود المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، لصفوف مانشستر يونايتد في مواجهة الليلة، حيث كانت مباراة الكأس ضد واتفورد هي الأخيرة في عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات.

في المقابل، خسر بيرنلي واحدة فقط من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، وكانت أمام ليدز يونايتد 1-0، وذلك منذ الخسارة 0-5 أمام مانشستر سيتي في نهاية شباط الماضي.

وتأهل فريق يونايتد مؤخراً إلى دور الـ32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه واتفورد 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانفراد بالصدارة.. هدف اليونايتد في مواجهة بيرنلي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانفراد بالصدارة.. هدف اليونايتد في مواجهة بيرنلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).