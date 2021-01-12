أمانة بغداد يتعاقد مع مهاجم لبناني

2021/01/12 | 13:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلَ نادي امانة بغداد إلى اتفاقٍ رسمي يقضي بضم مهاجم المنتخب اللبناني وفريق العهد، محمد قدوح، إلى الفريق الأول بكرة القدم لتمثيلهِ في منافسات الموسم الحالي، في إطار تعزيز القدرة الهجومية للفريق.

وقالَ السيد رئيس نادي أمانة بغداد، فلاح مندب المسعودي: “إن قدوح أصبح لاعبا في صفوف أمانة بغداد بعد أن وقع عقدا رسميا لمدة خمسة أشهر”.

وأضافَ المسعودي: “ان قدوح يعد من المهاجمين المميزين، وسيشكل وجوده قوة حقيقية في الخط الأمامي لـ“كتيبة أسود العاصمة”، بعد أن قدم مستويات فنية عالية مع فريق العهد في الدوري اللبناني، وحصوله على وصافة الهدافين برصيد 7 أهداف”.

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