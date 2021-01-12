ردا على حادثة اغتصاب وقتل طفلة بالبصرة.. حقوق الانسان لـ NRT: نطالب بتفعيل لجنة مكافحة التسول

2021/01/12 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

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مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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علق مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، الثلاثاء، على الجريمة التي شهدتها المحافظة والتي راحت ضحيتها طفلة عمرها 9 سنوات كانت تقوم بالتسول، حيث طالب الحكومة المحلية بضرورة تفعيل لجنة مكافحة التسول وتفعيل كاميرات المراقبة.

وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 12 كانون الثاني 2021، ان "المجتمع البصري تابع الجريمة المروعة والتي تعد من الجرائم التي تهتز لها الانسانية وهي جريمة اغتصاب وقتل ورمي جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات والتي لم يرعى فيها عمرها وجنسها وبنيتها والظروف التي تحيط بها مع وجود أشخاص سيئين يتربصون بمثل هذه الحالات".

وأضاف التميمي أن "التحقيقات في الجريمة انتهت إلى ان الفتاة ضحية من ضحايا التسول وهذه الجريمة رسالة واضحة إلى الحكومة المحلية بضرورة تفعيل لجنة مكافحة التسول التي طال انتظارها، حيث ان هذه الجريمة والتسول قد تجر جرائم أخرى كتعاطي المخدرات والاتجار بالبشر وربما تصل إلى الجرائم الإرهابية".

وأكد انه "آن الآوان لتفعيل المشروع القديم والذي طال انتظاره وهو تفعيل كاميرات المراقبة الذي سيحد من وقوع هكذا جرائم كما انه سيكون عاملا أساسيا في مساعدة الأجهزة الأمنية".

جدير بالذكر ان محافظة البصرة شهدت في وقت سابق، جريمة مروعة تمثلت باغتصاب وقتل طفلة متسولة بعمر الـ 9 سنوات.

ر.إ

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