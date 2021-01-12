بنمو سنوي 2.6%.. وزارة التخطيط تكشف عدد سكان العراق بنهاية عام 2020

2021/01/12 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن عدد سكان العراق بنهاية عام 2020.وأعلنت وزارة التخطيط، في بيان لها، أن عدد السكان داخل العراق وصل إلى 40.15 مليون نسمة بنهاية العام 2020، موزعين بواقع 50.5% للرجال و49.5% للنساء.وقال المتحدث الرسمي …

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