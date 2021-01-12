2021/01/12 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت هيئة الاستثمار الوطني العراقية المشاريع المستهدفة في خطتها لعام 2021.وقالت رئيس الهيئة سهى النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة عام 2021 ستركز على مشاريع القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة كونها تساهم في تنوع القاعدة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار العراقية: خطة 2021 تركز على القطاعات المنتجة والمشاريع السكنية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار العراقية: خطة 2021 تركز على القطاعات المنتجة والمشاريع السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).