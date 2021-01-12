اللامي: ملامح تاجيل الانتخابات واضحة والمفوضية متاخرة جدا في اجراءاتها

2021/01/12 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصف رئيس الادارة الانتخابية الاسبق عادل اللامي، الثلاثاء، اجراءات المفوضية العليا للانتخابات بالمتاخرة والقديمة، مبينا ان اغلب الاحزاب ترغب في تاجيل الانتخابات وتشجع المفوضية على التاخير.وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” المفوضية متاخرة جدا في اتخاذ القرارات او المبادرات الخاصة بالانتخابات مثل انطلاق الحملة الاعلانية وزيادة الكوادر لتحديث سجل الناخبين”.واضاف ان “التأخير سيوصلنا الى تاجيل الانتخابات لعدة اشهر بداعي عدم تحديث سجل الناخبين والوصول الى الاستعداد التام لاجراءاها وغلب القوى السياسية تشجعها على تلك القرارات “.واشار الى ان ” زيادة شروط المفوضية مثل على المرشحين مثل تأمينات بخمسة ملايين دينار وجمع مؤيدين في الانتخابات عددهم 500 شخص هي شروط تعجيزي وضعت من قبل الاحزاب الكبيرة لتخفيض عدد المشاركين “.انتهى 25د

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