وثيقة.. لواء علي الاكبر ينفي اجراء تغييرات او اعفاءات بين قياداته

2021/01/12 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى امر لواء علي الاكبر، الثلاثاء،

اجراء اي تغييرات او اعفاءات في قيادات

اللواء، موضحاً، ان الكتاب الذي صدر

يوم امس وتداولته مواقع التواصل

الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام "مزوّر"

وليس بتوقيعه، مبيناً، ان

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