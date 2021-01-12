التربية تمنح طلبة الدور الثالث 15 درجة لمرحلتي المتوسطة والاعدادية

2021/01/12 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمنحت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، طلبة الدور الثالث 15 درجة لمرحلتي المتوسطة والاعدادية.

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