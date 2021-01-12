ضبط 9 حاويات محملة بحليب منتهي الصلاحية معدة للتهريب في ميناء ام قصر

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط تسع حاويات محملة بحليب منتهي الصلاحية معدة للتهريب بميناء ام قصر في محافظة البصرة.

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