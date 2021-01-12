اعتقال اثنين من ابرز عناصر “داعش” حاولا الدخول الى الفلوجة

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الثلاثاء، ، باعتقال اثنين من ابرز عناصر ارهابي داعش اثناء محاولتهما الدخول الى مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار، تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز عناصر التنظيم الاجرامي اثناء محاولتهما الدخول الى مدينة الفلوجة من احدى السيطرات الامنية من الجهة الشمالية للمدينة “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة القطعات العسكرية اثناء عمليات التحرير، مبينا ان” عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من اعتقالهما دون ذكر اسم المستهدفين لدواعي امنية “.يذكر ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي كانوا يرمون الدخول الى مدن الانبار للقيام بعمليات ارهابية “.



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