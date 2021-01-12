2021/01/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإطلاق استمارة القبول لطلبة الدور الثالث وتؤكد بلوغ أعدادهم أكثر من 37 ألف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تستعد لإطلاق استمارة القبول المركزي الخاصة بالطلبة الناجحين من الدور الثالث في غضون يومين حرصا منها على تمكينهم من الالتحاق بالجامعات العراقية لهذا العام الدراسي 2021/2020 وتحقيق طموحهم في ضوء التنافس حسب المعدل والرغبة والمفاضلة المسؤولة عن توزيعهم على خارطة التخصصات الجامعية".

وأكدت، "الوزارة استلامها إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية التي بلغت أعدادهم سبعة وثلاثين ألف ومئتين وواحد وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي".

جدير بالذكر أن الجامعات العراقية قد رفعت طاقتها الاستيعابية قرابة أضعاف خطتها الأساسية الي كان تقدر بحدود مئة وسبع آلاف طالب وهي تقترب الآن من قبول ثلاثمئة ألف طالب من مخرجات الدور الأول والثاني والثالث التي برز فيها أكثر من ستة وخمسين ألف تراوحت معدلاتهم بين 90% الى 100% فأكثر فيما تنافس منهم ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وتسع وثمانون طالبا من أصحاب المعدلات من فئة (97–100) فأكثر على حجز مقاعد المجموعة الطبية والصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تستعد لإطلاق استمارة القبول لطلبة الدور الثالث وتؤكد بلوغ أعدادهم أكثر من 37 ألفاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تستعد لإطلاق استمارة القبول لطلبة الدور الثالث وتؤكد بلوغ أعدادهم أكثر من 37 ألفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).