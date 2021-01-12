الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة المشاكل التي تواجه حقوق ذوي شهداء القوات المسلحة

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، بتشكيل لجنة لمعالجة المشاكل التي تواجه حقوق ذوي شهداء القوات المسلحة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الكاظمي وجه "بتشكيل لجنة تتولى إيجاد الحلول للمعوقات التي تتعلق بإيصال الحقوق القانونية لعوائل شهداء القوات المسلحة والأمنية بالسرعة الممكنة، وكذلك المعوقات التي تحول دون تقديم المساعدات اللازمة للجرحى من المقاتلين، بما يتلاءم وتضحياتهم".

وأضاف البيان، أن "اللجنة، تضم وزراء التخطيط والدفاع والداخلية والاعمار الإسكان والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، ورئيس مؤسسة الشهداء، ووكيل وزارة المالية والمدير العام لهيئة التقاعد الوطنية، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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