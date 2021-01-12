عضو بالمالية النيابية يتحدث عن توجه لرفع سعر النفط في مشروع الموازنة

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، عن توجه لرفع سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2021.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سعر برميل النفط ورد في الموازنة 42 دولاراً بينما الاسعار العالمية اليوم تتجاوز الـ 55 دولارا بالتالي هناك توجه لرفع سعر البرميل في مشروع القانون".

وأضاف، أن "اللجنة المالية ستدرس جميع بنود مشروع الموازنة بالإضافة إلى تعديل وتخفيض بعض الفقرات التي أثارت الكثير من اللغط".

وتابع ميرزا أن "صعوبة إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة، لأنه من المحتمل عدم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى".

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار قد قال في تصريح صحفي في وقت سابق، إن "تغييرات اللجنة ستكون بالاتفاق مع الحكومة، لنتدارك أي خلاف او مشكلة قد تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مبيّناً أن "اللجنة المالية ستباشر بتغييراتها ومناقشتها على أصل القانون وستكون من هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن "التغييرات التي ستقوم بها اللجنة المالية هي تغيير سعر برميل النفط (بعد ارتفاعه من 42 دولارا إلى 56 دولارا للبرميل الواحد)"، مضيفاً أن "من أهم المشاكل والقضايا التي سنعمل على تغييرها هي مشكلة عجز الموازنة".

وأكد الصفار، أن "مجلس النواب سيحاول التسريع في تشريع قانون الموازنة بسبب الظروف الراهنة"، متوقعا ان "تمرير القانون يحتاج إلى شهر لإكماله والتصويت عليه من قبل مجلس النواب بعد إجراء جملة من التعديلات عليه".

وأنهى مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة، فيما من المقرر أن يعقد مساء اليوم، جلسته التي أبقاها مستمرة لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

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