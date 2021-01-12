الكاظمي يوجه بتأليف لجنة تتولى معالجة المعوقات التي تواجه إيصال الحقوق القانونية لعوائل شهداء القوات المسلحة

2021/01/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتأليف لجنة تتولى إيجاد الحلول للمعوقات التي تتعلق بإيصال الحقوق القانونية لعوائل شهداء القوات المسلحة والأمنية بالسرعة الممكنة، وكذلك المعوقات التي تحول دون تقديم المساعدات اللازمة للجرحى من المقاتلين، بما يتلاءم وتضحياتهم .وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم , ان اللجنة تضم وزراء التخطيط والدفاع والداخلية والاعمار الإسكان والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، ورئيس مؤسسة الشهداء، و وكيل وزارة المالية والمدير العام لهيئة التقاعد الوطنية، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"./انتهى2

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